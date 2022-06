Minori: Protocollo intesa tra Polizia e Autorità Garante Infanzia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - La Polizia di Stato è particolarmente sensibile e impegnata a tutelare i soggetti di minore età dal rischio di “vittimizzazione secondaria”, soprattutto quando già provati da un vissuto, anche familiare, che ne pregiudica la crescita e l'incolumità, soprattutto quando è chiamata ad intervenire in contesti spesso critici a causa della peculiare vulnerabilità dei soggetti coinvolti. La promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nei casi in cui entrano in contatto con le Forze di Polizia, si legge in una nota, hanno portato già negli anni scorsi alla diffusione del “Vademecum per le Forze di Polizia” del 2014, frutto di un accordo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ed alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - Ladi Stato è particolarmente sensibile e impegnata a tutelare i soggetti di minore età dal rischio di “vittimizzazione secondaria”, soprattutto quando già provati da un vissuto, anche familiare, che ne pregiudica la crescita e l'incolumità, soprattutto quando è chiamata ad intervenire in contesti spesso critici a causa della peculiare vulnerabilità dei soggetti coinvolti. La promozione e tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, nei casi in cui entrano in contatto con le Forze di, si legge in una nota, hanno portato già negli anni scorsi alla diffusione del “Vademecum per le Forze di” del 2014, frutto di un accordo tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'per l'e l'Adolescenza, ed alla ...

