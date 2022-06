Milan, Maldini e Massara restano: la notizia che tutti volevano sentire | VIDEO (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Milan è passato ufficialmente dalle mani di Elliott a quelle di RedBird. Il fondo di Gerry Cardinale vuole dare continuità al lavoro svolto finora: Paolo Maldini e Frederic Massara, dunque, resteranno al timone. Il VIDEO di Radio Rossonera Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilè passato ufficialmente dalle mani di Elliott a quelle di RedBird. Il fondo di Gerry Cardinale vuole dare continuità al lavoro svolto finora: Paoloe Frederic, dunque, resteranno al timone. Ildi Radio Rossonera

