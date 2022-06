L' Ucraina batte la Scozia e sogna i mondiali in Qatar

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - La nazionalecontinua il sogno verso i. La squadra del ct Oleksandr Petrakov - i cui allenamenti sono stati sconvolti dall'invasione russa di fine febbraio - ha infatti sconfitto laper 3 a 1 all'Hampden Park di Glasgow nella semifinale dei playoff per il. Decisive le reti di Yarmolenko, Yaremchuk e Dovbyk che condannano gli scozzesi in gol con McGregor. Per un posto ail'dovrà ora vincere lo spareggio contro il Galles in programma domenica. Grande emozione a inizio partita: tifosi e giocatori ucraini, avvolti nelle bandiere giallo-azzurre hanno cantato a piena voce l'inno della loro nazione. L'si era già qualificata aidel 2006 in Germania, dove fu eliminata dall'Italia nei quarti ...