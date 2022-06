L’invidiabile imperturbabilità di Draghi davanti all’armata dei quaquaraquà

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il governo «non si fa spostare da queste cose». Sarà anche abusata, ma la metafora dell’adulto alle prese con dei fastidiosi ragazzacci si attaglia troppo bene per non essere utilizzata anche dopo le vicende tragicomiche di questi giorni. E così, con una locuzione non esattamente enfatica – «queste cose» – Marioha liquidato la gag di Matteo Salvini sul suo viaggio (fantasma) a Mosca, ultima scena del remake di “Totòtruffa ’62”, con il capo leghista impegnato a vendere la Fontana di Trevi in complicità con questo avvocato ed ex peone forzista Antonio Capuano nei panni di Nino Taranto, maschera italianissima, in senso negativo s’intende, in affanno a giocare le tre carte addirittura con un ex ministro dell’Interno inventando di sana pianta strategie complesse nei cieli di altissima politica internazionale. Trapela il fastidio del presidente del Consiglio per ...