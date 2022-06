La Juve ci prova con lo scambio: la risposta è immediata (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Juventus a caccia di un esterno d’attacco: lo scambio potrebbe portare al colpo, ma serve uno sforzo economico Grande fermento in casa Juventus. La società sta pianificando le mosse… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lantus a caccia di un esterno d’attacco: lopotrebbe portare al colpo, ma serve uno sforzo economico Grande fermento in casantus. La società sta pianificando le mosse… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

filippocrudo : @Mirkobest @massimozampini @PaoloBisti @HuffPostItalia Che questi articoli sono lesivi dell'immagine della juve che… - PariotaCiro : @SandroS1915 Prova un po' con 'la Juve non vincerà mai la Champions League' - StefanoVerre1 : @chefoss @juanito1897 Poi sicuramente non piace ad Allegri. Tra Rugani e Demiral lui prende Rugani e non sono ironi… - marco171292 : @YvanGoSlow24 Morata è finito in un giro di prestiti a destra e a manca. Prova ne è il fatto che adesso la Juve off… - SpaceViola_ : Dato che voleva aiutare la squadra ad arrivare in ????. L’esultanza contro la Juve ne è la prova: voleva giocarle tut… -