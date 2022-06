Il Gruppo FS alla ricerca di talenti: previste 40mila nuove assunzioni in 10 anni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Persone. Non lavoratori o dipendenti, ma persone. Sono loro uno dei fattori abilitanti del Piano industriale 2022-2031 del Gruppo FS, presentato lunedì 16 maggio a Roma dalla presidente del Gruppo, Nicoletta Giadrossi, e dall’amministratore delegato, Luigi Ferraris. Un team composto da oltre 82mila persone, specchio del Paese nelle diversità e specificità di genere, età, appartenenza geografica, background formativo. Un vero e proprio patrimonio che l’Azienda intende valorizzare e arricchire, per dare inizio a un Tempo Nuovo, con nuove assunzioni, percorsi formativi e sviluppo delle competenze. Il Gruppo FS prevede, nei prossimi dieci anni, circa 40mila assunzioni per rafforzare le proprie attività “Il Piano prevede l’assunzione nel ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Persone. Non lavoratori o dipendenti, ma persone. Sono loro uno dei fattori abilitanti del Piano industriale 2022-2031 delFS, presentato lunedì 16 maggio a Roma dpresidente del, Nicoletta Giadrossi, e dall’amministratore delegato, Luigi Ferraris. Un team composto da oltre 82mila persone, specchio del Paese nelle diversità e specificità di genere, età, appartenenza geografica, background formativo. Un vero e proprio patrimonio che l’Azienda intende valorizzare e arricchire, per dare inizio a un Tempo Nuovo, con, percorsi formativi e sviluppo delle competenze. IlFS prevede, nei prossimi dieci, circaper rafforzare le proprie attività “Il Piano prevede l’assunzione nel ...

