Il climatologo Fazzini | | ' Un giorno di pioggia ogni sette | è così che inaridiscono i terreni Si va verso la desertificazione'

Pubblicità

corriereadriatico.it

ANCONA - Massimilianodell'Università di Chieti e, in precedenza, di quella di Camerino, le precipitazioni sono ormai da tempo ridotte al lumicino: si può parlare di un'emergenza siccità nelle Marche '...Massimilianoe nivologo presso Ingeo, il dipartimento di ingegneria e geologia dell'Università 'G. D'Annunzio' di Chieti - Pescara. Qual è la situazione climatica che sta vivendo le Marche '... Il climatologo Fazzini:: «Un giorno di pioggia ogni sette, è così che inaridiscono i terreni. Si va verso la d ANCONA - Massimiliano Fazzini, climatologo dell’Università di Chieti e, in precedenza, di quella di Camerino, le precipitazioni sono ormai da tempo ridotte al lumicino: si può parlare di un’emergenza ...Il climatologo Fazzini: l’attuale ondata non è eccezionale, ma si prospetta un luglio con 1,5 gradi in più rispetto al trentennio 1981-2010 ...