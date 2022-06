Ibra non è ancora sazio | carica i tifosi e punge l' Inter

Advertising

AndreaBricchi77 : Lo dico? Lo dico: non solo lo striscione era uno scherzo senza alcun peso. HANNO FATTO BENISSIMO. Se il calcio non… - Antimbecilli : - iuppismo : RT @Juventus_a_vita: Hanno cercato Moggi, preso Lippi, Davids. Volevano Nedved con Mourinho. Hanno preso Ibra e Vieira. Hanno preso Asamoa… - DiegoLocatell14 : @Venom_1908 @Ibra_official Un Dio non si nasconde mai di fronte a un 're', un dio è sempre superiore - MitchStrife : @Ibra_official Buffone, sei ossessionato: prega che non torni Romelu, coniglio! -

Zlatan Ibrahimovic e l'adrenalina dello scudetto vinto. L'attaccante del Milan ha postato un video su Instagram con alcune su immagini che ripercorrono la trionfale stagione... Lecco fa sul serio, Varese anche, si diceva,foss'altro per il peso della maglia indossata ... Il primo incrocio fu molto severo per le biancorosse, travolte a Calcinate degli Orrigoni da '' ...Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato così le ultime novità di mercato per il Milan: “Origi arriverà. Renato Sanches non può non rimanere ...Ovviamente la situazione non è semplice e lo stop sarà inevitabilmente lungo per lui, con lo spettro del ritiro sempre in agguato. Intanto però ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve vid ...