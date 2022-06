I russi sequestrano nave carica di acciaio destinata all’Italia: “È un furto” (Di mercoledì 1 giugno 2022) dice l’armatore Augusto Cosulich I russi sarebbero entrati in possesso della nave cargo Tzarevna, che appartiene a una società del gruppo genovese “Fratelli Cosulich”. Il cargo è stato sottratto ai proprietari dal governo dell’autoproclamata Repubblica di Donesk, ed è probabile che sarà nazionalizzato. La nave era ferma nel porto di Mariupol dal 24 febbraio scorso, ma sembra che partirà per la volta di un porto russo, Rostov probabilmente. La nave, che batte bandiera maltese, ha un carico di 15.000 tonnellate di acciaio destinate ai laminatoi di San Giorgio di Nogaro. Il furto provoca un danno di 9 milioni di dollari. per la nave, mentre per la merce la perdita è di 15 milioni. Inoltre, si trattava di una delle ultime produzioni dell’acciaieria Azovstal. Augusto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) dice l’armatore Augusto Cosulich Isarebbero entrati in possesso dellacargo Tzarevna, che appartiene a una società del gruppo genovese “Fratelli Cosulich”. Il cargo è stato sottratto ai proprietari dal governo dell’autoproclamata Repubblica di Donesk, ed è probabile che sarà nazionalizzato. Laera ferma nel porto di Mariupol dal 24 febbraio scorso, ma sembra che partirà per la volta di un porto russo, Rostov probabilmente. La, che batte bandiera maltese, ha un carico di 15.000 tonnellate didestinate ai laminatoi di San Giorgio di Nogaro. Ilprovoca un danno di 9 milioni di dollari. per la, mentre per la merce la perdita è di 15 milioni. Inoltre, si trattava di una delle ultime produzioni dell’acciaieria Azovstal. Augusto ...

