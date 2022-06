Fuori dal governo. La strategia di Conte nel mosaico di Fusi (Di mercoledì 1 giugno 2022) In fondo, perché no? Perché l’M5S dovrebbe rinunciare ad uscire dal governo, mossa che dal punto di vista politico potrebbe essere addirittura salvifica? Sono in molti a stare con il fiato sospeso in attesa del dibattito parlamentare del 21 giugno, quando dopo l’esposizione di Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del giorno dopo, Giuseppe Conte ha annunciato la presentazione di una risoluzione da mettere ai voti con la quale l’M5S si dissocerebbe da nuovi invii di armi all’Ucraina. A giudizio di numerosi osservatori, infatti, quello sarebbe il momento per un disimpegno del MoVimento dalla maggioranza. Uno smottamento che potrebbe coinvolgere anche la Lega, che dopo le non esaltanti performance di Matteo Salvini all’ambasciata russa, appare come un pugile suonato e uscire dal ring delle larghe intese finirebbe per diventare il modo migliore di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) In fondo, perché no? Perché l’M5S dovrebbe rinunciare ad uscire dal, mossa che dal punto di vista politico potrebbe essere addirittura salvifica? Sono in molti a stare con il fiato sospeso in attesa del dibattito parlamentare del 21 giugno, quando dopo l’esposizione di Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del giorno dopo, Giuseppeha annunciato la presentazione di una risoluzione da mettere ai voti con la quale l’M5S si dissocerebbe da nuovi invii di armi all’Ucraina. A giudizio di numerosi osservatori, infatti, quello sarebbe il momento per un disimpegno del MoVimento dalla maggioranza. Uno smottamento che potrebbe coinvolgere anche la Lega, che dopo le non esaltanti performance di Matteo Salvini all’ambasciata russa, appare come un pugile suonato e uscire dal ring delle larghe intese finirebbe per diventare il modo migliore di ...

