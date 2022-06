Fiorentina, per il post Torreira piace anche Mandragora (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Fiorentina al lavoro per rafforzare il proprio centrocampo: oltre a Sensi spunta anche il nome del granata Mandragora La Fiorentina sta lavorando per rafforzare il centrocampo dopo il sempre più probabile addio di Torreira. Il nome principale è quello di Sensi, ma in quel caso bisognerebbe battere la concorrenza del Sassuolo e vedere se Inzaghi vorrà dargli fiducia all’inter. Per questo motivo adesso per i viola spunta il nome di Mandragora. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giocatore in forza al Torino ma di proprietà della Juventus è perfetto per il gioco viola e non presenta ostacoli insormontabili seppur comportando un certo “impegno” economico da parte della Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Laal lavoro per rafforzare il proprio centrocampo: oltre a Sensi spuntail nome del granataLasta lavorando per rafforzare il centrocampo dopo il sempre più probabile addio di. Il nome principale è quello di Sensi, ma in quel caso bisognerebbe battere la concorrenza del Sassuolo e vedere se Inzaghi vorrà dargli fiducia all’inter. Per questo motivo adesso per i viola spunta il nome di. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giocatore in forza al Torino ma di proprietà della Juventus è perfetto per il gioco viola e non presenta ostacoli insormontabili seppur comportando un certo “impegno” economico da parte della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

