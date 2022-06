Embargo petrolio russo, Draghi a Scholz: "Qual è il vostro problema?" (Di mercoledì 1 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua senza sosta. Si avvicina il centesimo giorno consecutivo di bombardamenti dei russi. Le truppe di Putin avanzano sempre di più in Donbass, con la città simbolo di Severodonetsk ormai quasi totalmente conquistata. L'offensiva di Mosca ha indotto l'Ue a far partire il sesto pacchetto di sanzioni, questa volta ad essere colpito sarà il petrolio. Ma tra i Paesi membri non c'è stato un accordo unanime e molti hanno ottenuto deroghe importanti. Tra questi c'è la Germania. Mario Draghi - si legge sul Corriere della Sera - ne accenna quasi di sfuggita in conferenza stampa il giorno dopo, a metà pomeriggio, al termine del Consiglio europeo: "Il cancelliere tedesco è stato molto sincero, ha spiegato con molta chiarezza le ragioni del suo Paese sull’Embargo del petrolio russo". Segui ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 1 giugno 2022) La guerra in Ucraina continua senza sosta. Si avvicina il centesimo giorno consecutivo di bombardamenti dei russi. Le truppe di Putin avanzano sempre di più in Donbass, con la città simbolo di Severodonetsk ormai quasi totalmente conquistata. L'offensiva di Mosca ha indotto l'Ue a far partire il sesto pacchetto di sanzioni, questa volta ad essere colpito sarà il. Ma tra i Paesi membri non c'è stato un accordo unanime e molti hanno ottenuto deroghe importanti. Tra questi c'è la Germania. Mario- si legge sul Corriere della Sera - ne accenna quasi di sfuggita in conferenza stampa il giorno dopo, a metà pomeriggio, al termine del Consiglio europeo: "Il cancelliere tedesco è stato molto sincero, ha spiegato con molta chiarezza le ragioni del suo Paese sull’del". Segui ...

