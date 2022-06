“È stato operato”. Gustavo Rodriguez, il papà di Belen in ospedale per un delicato intervento (Di mercoledì 1 giugno 2022) Belen Rodriguez, le condizioni di salute del padre. Un intervento a cui si è sottoposto Gustavo Rodriguez e solo oggi gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Sarebbe stata proprio la moglie a condividere uno scatto in compagnia del marito per rassicurare i fan. Ecco come sta il padre di Belen, Cecilia e Jeremias. Classe 1959, il papà di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias, Gustavo Rodriguez oggi ha 62 anni compiuti e una vita decisamente interessante da raccontare. Nonostante sia sempre stato molto discreto, nonostante la notorietà dei tre figli, Gustavo ha sempre ammesso di essere stato un vero rocker dall’indole ribelle. Solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022), le condizioni di salute del padre. Una cui si è sottopostoe solo oggi gli aggiornamenti sul suodi salute. Sarebbe stata proprio la moglie a condividere uno scatto in compagnia del marito per rassicurare i fan. Ecco come sta il padre di, Cecilia e Jeremias. Classe 1959, ildi, Cecilia e Jeremias,oggi ha 62 anni compiuti e una vita decisamente interessante da raccontare. Nonostante sia sempremolto discreto, nonostante la notorietà dei tre figli,ha sempre ammesso di essereun vero rocker dall’indole ribelle. Solo ...

Advertising

AntoVitiello : AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro L’intervent… - BicelliAndrea : @m_robella22 Era stato operato al cuore... giusto per la cronaca - aleappo53 : RT @mariosalis: Unian: “Putin si appresta ad essere operato per cancro” A Putin è stato diagnosticato un cancro al pancreas e si sta prepar… - mariosalis : Unian: “Putin si appresta ad essere operato per cancro” A Putin è stato diagnosticato un cancro al pancreas e si st… - Sammyokaii : Sono fuori a pranzo con i colleghi dell'azienda. Per festeggiare il mese produttivo. Mi hanno fatto pure i compli… -