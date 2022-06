(Di mercoledì 1 giugno 2022) Laè costellata di buchi: autrici, autori e opere lasciate fuori dalla storia e “ilche le ha messe in ombra dal Risorgimento a oggi e che va messo in discussione è quello maschile”. Johnny Bertolio, autore e ricercatore dell’università di Toronto, insieme alla casa editriceha colmato una lacuna nel panorama editoriale italiano, dando alle stampe “Contro“: unrivolto agli studentiscuole superiori interamente dedicato allaautori discriminati. Pubblicato nel 2022, in appena 250 pagine ildi Bertolio svolge una storia letteraria che correndo parallela svela nei secoli la condizione femminile e il lungo cammino di ...

Luce_news : Dalle origini al Novecento, il manuale Loescher sulla letteratura delle donne e degli altri emarginati dal Canone - KlaMarx : @Napolinblack @FeldiJr @Sgrosalv80 @LboNick8 @PompeoFazio @Chiariello_CS @sscnapoli @MaryBoom21 @1926_cri… - Iouiecore : @91lstv orribile io che l’anno prossimo ricomincerò dalle origini dell’uomo - lasiepedimore : #Recensione di 'Storia della Corea. Dalle origini ai giorni nostri' di Maurizio Riotto - GIANNIPACIULLO : ~NATINO RAPPOCCIOLO DALLE ORIGINI~ -

Agenda Digitale

...che Lisetta intraprese in Israele e in Palestina per addentrarsi nel senso delle proprie... e questo è un concetto che aveva ben presente finprime mosse che fece in questo campo. È una ...Le suesi perdono nella leggenda: sembra che nel maggio del 1972, l'allora Direttore ... in cui la Porsche 911 T 2.4 di Hartmut Kautz, seppur preparata, prese sonoramente la pagaFord ... Intelligenza artificiale e apprendimento: le origini e il futuro delle reti neurali Primo riconoscimento del 2022 per Aida Yespica. L’affascinante showgirl di origini venezuelane è stata nominata “Ambasciatrice di buona volontà”: a conferirle il prestigioso riconoscimento la Presiden ...Com'era prevedibile, il tema inflazione è stato al centro del discorso di ieri di Ignazio Visco. Nelle «Considerazioni Finali» del governatore della Banca d'Italia, uno dei passaggi più interessanti e ...