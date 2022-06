Bimbo caduto nella cisterna di oli esausti: un operaio e sua nonna lo salvano, è grave (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un’altra vicenda che lascia senza parole arriva in poche ore dall’Emilia Romagna. Mentre si cerca di capire che cosa è accaduto al piccolo caduto dal balcone della sua casa e trovato nel giardino dai vicini, c’è anche un’altra indagine da portare avanti, un altro bambino ricoverato in ospedale. Il piccolo, di appena quattordici mesi è rimasto intossicato e tuttora sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale di Cona dopo esser caduto in una fossa biologica. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri da PortoMaggiore. Secondo la prima ricostruzione, il bambino, come si legge questa mattina sul Resto del Carlino, era andato a trovare i nonni materni, nell’azienda Gessi Lubrificanti, che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione nell’area industriale di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un’altra vicenda che lascia senza parole arriva in poche ore dall’Emilia Romagna. Mentre si cerca di capire che cosa è acal piccolodal balcone della sua casa e trovato nel giardino dai vicini, c’è anche un’altra indagine da portare avanti, un altro bambino ricoverato in ospedale. Il piccolo, di appena quattordici mesi è rimasto intossicato e tuttora sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale di Cona dopo esserin una fossa biologica. La notizia è arrivatatarda serata di ieri da PortoMaggiore. Secondo la prima ricostruzione, il bambino, come si legge questa mattina sul Resto del Carlino, era andato a trovare i nonni materni, nell’azienda Gessi Lubrificanti, che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione nell’area industriale di ...

