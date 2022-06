A New York pensano all'Intelligenza Artificiale per aiutare gli anziani soli (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Un robot interattivo e un tablet per vincere la solitudine. È questa la ricetta dell'Ufficio dello Stato di New York per l'invecchiamento, che ha stretto una partnership con Intuition Robotics, una startup israeliana attiva nel settore della robotica e dell'Intelligenza Artificiale, grazie alla quale offrirà a più di 800 anziani robot che fungono da veri e propri compagni con il quale fare conversazione e rapportarsi. Il prossimo passo è individuare gli anziani compatibili con l'automa. Non solo dialogo e compagnia. Il robot è in grado di suggerire le attività fisiche più adatte e gli esercizi di rilassamento, di ricordare l'orario in cui prendere i farmaci e offre assistenza nel collegamento con la famiglia e gli amici. La tecnologia di Intelligenza ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Un robot interattivo e un tablet per vincere latudine. È questa la ricetta dell'Ufficio dello Stato di Newper l'invecchiamento, che ha stretto una partnership con Intuition Robotics, una startup israeliana attiva nel settore della robotica e dell', grazie alla quale offrirà a più di 800robot che fungono da veri e propri compagni con il quale fare conversazione e rapportarsi. Il prossimo passo è individuare glicompatibili con l'automa. Non solo dialogo e compagnia. Il robot è in grado di suggerire le attività fisiche più adatte e gli esercizi di rilassamento, di ricordare l'orario in cui prendere i farmaci e offre assistenza nel collegamento con la famiglia e gli amici. La tecnologia di...

A New York pensano all'Intelligenza Artificiale per aiutare gli anziani soli