Uomini e Donne, ex tronista mentre va all’altare cade dalle scale: “che figura” (Di martedì 31 maggio 2022) Uomini e Donne regala ai suoi fan bellissime emozioni e anche soddisfazione al programma. Una coppia è convolata a nozze. Ciò che è successo andando all’altare ad una ex tronista ha per un momento rubato la scena a tutto il resto. Una donna che è stata molto amata durante il suo percorso al dating show di Maria De Filippi è stata suo malgrado protagonista di un episodio che ha fatto immediatamente il giro del web. Uomini e Donne-Altranotizia (fonte: Google)Una ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una gaffe che è già entrata nella storia del web ed è stata commentata all’ennesima potenza in rete. Proprio nel momento in cui si accingeva a raggiungere l’altare è capitato qualcosa che né lei né il web potrà mai ... Leggi su altranotizia (Di martedì 31 maggio 2022)regala ai suoi fan bellissime emozioni e anche soddisfazione al programma. Una coppia è convolata a nozze. Ciò che è successo andandoad una exha per un momento rubato la scena a tutto il resto. Una donna che è stata molto amata durante il suo percorso al dating show di Maria De Filippi è stata suo malgrado protagonista di un episodio che ha fatto immediatamente il giro del web.-Altranotizia (fonte: Google)Una exdiha fatto una gaffe che è già entrata nella storia del web ed è stata commentata all’ennesima potenza in rete. Proprio nel momento in cui si accingeva a raggiungere l’altare è capitato qualcosa che né lei né il web potrà mai ...

Pubblicità

lapoelkann_ : La Ferrari è come una orchestra. Il direttore Mattia guida Charles e Carlos insieme alle donne e gli uomini della S… - reportrai3 : Nelle prime settimane la situazione al confine era agghiacciante: grossi flussi di profughi, soprattutto donne, e t… - lauraboldrini : C’è solo un modo per commentare questi dati: uno scandalo. I Tg e i dibattiti tv, costantemente monopolizzati dagl… - MirandaFelli : @FraschiniMauri2 @GiuliaCortese1 Anche perchè 'la russia' non è un'entità a se. Ma è un popolo di persone, donne, b… - ondivaga7 : RT @unoenessunoe: Uomini italiani dall'Adriatico sono andati in #Polonia a scegliersi, come fossero al mercato, le donne ucraine in fuga da… -