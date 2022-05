Una leggenda torna in Prima divisione:”Meglio in Europa che in Patria” (Di martedì 31 maggio 2022) Le vittorie in Europa sono sempre più difficili piuttosto che in Patria, ma non per un club dal grande nome e dal grande prestigio. Da tanti anni a questa parte il calcio inglese ha dimostrato di essere in assoluto il migliore in tutta Europa, nonostante quest’anno non siano arrivate vittorie in ambito internazionale, con il Real Madrid che si è imposto in Champions League, l’Eintracht Francoforte in Europa League e la Roma in Conference League, ma c’è comunque di che festeggiare al termine di questo campionato perché una grandissima società è riuscita finalmente a tornare nella massima serie dopo ben 23 anni di assenza. Nottingham Forest Premier League (LaPresse)I ragazzi più giovani e meno attenti alla storia del calcio, non sapranno perfettamente cosa voglia dire il nome Nottingham Forest, una delle ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 31 maggio 2022) Le vittorie insono sempre più difficili piuttosto che in, ma non per un club dal grande nome e dal grande prestigio. Da tanti anni a questa parte il calcio inglese ha dimostrato di essere in assoluto il migliore in tutta, nonostante quest’anno non siano arrivate vittorie in ambito internazionale, con il Real Madrid che si è imposto in Champions League, l’Eintracht Francoforte inLeague e la Roma in Conference League, ma c’è comunque di che festeggiare al termine di questo campionato perché una grandissima società è riuscita finalmente are nella massima serie dopo ben 23 anni di assenza. Nottingham Forest Premier League (LaPresse)I ragazzi più giovani e meno attenti alla storia del calcio, non sapranno perfettamente cosa voglia dire il nome Nottingham Forest, una delle ...

