"Un successo? Sì, ma per Orban". Caracciolo, profezia nerissima: embargo, brindano Putin e Ungheria | Video (Di martedì 31 maggio 2022) "Un sorprendente successo". Beppe Severgnini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commenta così l'accordo tra i Paesi dell'Ue sull'embargo al petrolio russo e il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Un accordo per la verità limitato, quello sull'"oro nero" di Vladimir Putin, visto che l'embargo riguarda solo quello via mare ma non gli oleodotti che trasportano il greggio in Ungheria e in Repubblica Ceca, come ammesso dal premier italiano Mario Draghi. "Il premier ha precisato che non sarà penalizzata da questo accordo - aggiunge la Gruber - e Putin stasera è più preoccupato o sollevato?". "Certamente non più preoccupato - è la glaciale risposta di Lucio Caracciolo, direttore di Limes e grande esperto di geopolitica -. Un grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) "Un sorprendente". Beppe Severgnini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commenta così l'accordo tra i Paesi dell'Ue sull'al petrolio russo e il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Un accordo per la verità limitato, quello sull'"oro nero" di Vladimir, visto che l'riguarda solo quello via mare ma non gli oleodotti che trasportano il greggio ine in Repubblica Ceca, come ammesso dal premier italiano Mario Draghi. "Il premier ha precisato che non sarà penalizzata da questo accordo - aggiunge la Gruber - estasera è più preoccupato o sollevato?". "Certamente non più preoccupato - è la glaciale risposta di Lucio, direttore di Limes e grande esperto di geopolitica -. Un grande ...

Pubblicità

Esercito : I #paracadutisti della Brigata #Folgore, in forza al 183° Reggimento “Nembo” di #Pistoia, hanno concluso con succes… - Agenzia_Ansa : Chi non frequenta in classe l'ora di religione non ha neppure il pass per la visita, durante la gita con le maestre… - Antonio_Tajani : Congratulazioni all'@ACMonza e al Presidente Berlusconi per la prima promozione in Serie A dei biancorossi. La lung… - solucry1 : @FulviaGallo ma ti rendi conto che @san_spera e tutte le @santiners_squad ha pregato per far arrivare Jessica li ed è successo???? - Bric1ol3 : ue esco per un’ora dalla bird app e succede il panico che cosa è successo -