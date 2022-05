Trevisan-Fernandez in tv domani: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di martedì 31 maggio 2022) Martina Trevisan affronterà la canadese Leylah Fernandez ai quarti di finale del Roland Garros 2022. Non smette di stupire e di sognare la tennista azzurra, che agli ottavi ha superato in due set la bielorussa Sasnovich. Nove vittorie di fila e ben sedici set consecutivi per Martina, la quale non vuole mettersi limiti e sogna di approdare all’atto conclusivo in quel di Parigi. A contendergli il pass sarà la giovane Fernandez, finalista agli Us Open lo scorso anno ed a caccia di un ottimo risultato anche sulla terra rossa. Le due non si sono mai affrontate in carriera, ma secondo i bookmakers sarà la giocatrice nordamericana a scendere in campo con i favori del pronostico. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Trevisan e Fernandez ... Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Martinaaffronterà la canadese Leylahai quarti di finale del. Non smette di stupire e di sognare la tennista azzurra, che agli ottavi ha superato in due set la bielorussa Sasnovich. Nove vittorie di fila e ben sedici set consecutivi per Martina, la quale non vuole mettersi limiti e sogna di approdare all’atto conclusivo in quel di Parigi. A contendergli il pass sarà la giovane, finalista agli Us Open lo scorso anno ed a caccia di un ottimo risultato anche sulla terra rossa. Le due non si sono mai affrontate in carriera, ma secondo i bookmakers sarà la giocatrice nordamericana a scendere in campo con i favori del pronostico. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI...

