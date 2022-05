Tre sorelle 20enni si tolgono la vita, Farmacisti in aiuto: “Troppa violenza sulle donne indiane” (Di martedì 31 maggio 2022) “Meglio morire che sopportate torture quotidiane”: queste le strazianti parole con cui 3 giovani sorelle indiane hanno deciso di togliersi la vita. “Poco più 20enni e figlie di genitori indigenti – riporta il Messaggero – erano state date come mogli ad altrettanti fratelli di una famiglia benestante di proprietari terrieri”. Le tre donne, infatti, non sopportavano più le continue violenze da parte dei mariti, a cui hanno preferito il suicidio, coinvolgendo anche i rispettivi figli. “Un gesto estremo che racchiude in pieno il malessere con cui le donne indiane sono costrette a convivere – spiega Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in aiuto -. Con in nostri molteplici progetti attivi sul campo abbiamo potuto toccare con mano questa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) “Meglio morire che sopportate torture quotidiane”: queste le strazianti parole con cui 3 giovanihanno deciso di togliersi la. “Poco piùe figlie di genitori indigenti – riporta il Messaggero – erano state date come mogli ad altrettanti fratelli di una famiglia benestante di proprietari terrieri”. Le tre, infatti, non sopportavano più le continue violenze da parte dei mariti, a cui hanno preferito il suicidio, coinvolgendo anche i rispettivi figli. “Un gesto estremo che racchiude in pieno il malessere con cui lesono costrette a convivere – spiega Tullio Dariol, presidente diin-. Con in nostri molteplici progetti attivi sul campo abbiamo potuto toccare con mano questa ...

Pubblicità

Adriana80602870 : Dall'esterno, in collegamento, l'ing. Piera Levi Montalcini su retroterra culturale delle tre sorelle e loro fratel… - ilriformista : L’ipotesi degli inquirenti è che dietro l’aggressione con l’acido contro Elena e Federica vi siano vecchi ‘attriti… - valerietta73 : @Cuore__Amaro Bravissima!!! Ma già non se la incula nessuno nemmeno ora.lei e quelle altre due sfigate che ha come… - SteveStan2 : Le tre sorelle indiane che si gettano in un pozzo: “Meglio morire che sopportare le torture dei nostri mariti”… - neXtquotidiano : Le tre sorelle indiane che si gettano in un pozzo: “Meglio morire che sopportare le torture dei nostri mariti” -