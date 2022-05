Sequenziato l’intero genoma del virus del vaiolo delle scimmie | 11 casi in Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 maggio 2022) Sono undici idiidentificati in. Per tutti il cluster è estero. Lo annuncia la direzione Welfare della Regione, spiegando che si tratta in tutti idi italiani, che si trovano in isolamento domiciliare, in buone condizioni. Cinque risiedono nel territorio dell’Ats (l’ex Asl) Milano, 3 nell’Ats Brianza, uno in quella di Brescia, uno in quella di Pavia e uno nell’area della Ats Valpadana. Cinquesono stati diagnosticati dai laboratori di Microbiologia clinica, virologia e diagnosticaBioemergenze dell’ospedale Sacco, altri cinque dai laboratori Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia mentre un caso è stato diagnosticato dall’Ospedale di Verona. Nel frattempo è stato...