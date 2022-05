Roland Garros: favolosa Trevisan, batte la Fernandez e vola in semifinale! (Di martedì 31 maggio 2022) Una straordinaria Martina Trevisan riporta una tennista italiana alle semifinali del Roland Garros nove anni dopo Sara Errani. La toscana ha superato per 6 - 2 6 - 7 6 - 3 la canadese Leylah Fernandez ... Leggi su gazzetta (Di martedì 31 maggio 2022) Una straordinaria Martinariporta una tennista italiana alle semifinali delnove anni dopo Sara Errani. La toscana ha superato per 6 - 2 6 - 7 6 - 3 la canadese Leylah...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - LucaParisi20 : @N_Masini Anche Sara Errani ha fatto semi al Roland Garros. - rep_firenze : L'impresa di Martina, la Trevisan in semifinale a Roland Garros [aggiornamento delle 14:51] -