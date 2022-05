Rabiot, addio in estate? Sul francese due top club: pronti a tutto per averlo (Di martedì 31 maggio 2022) Il mercato estivo della Juventus potrebbe vedere la cessione di Rabiot; sul centrocampista, infatti, sembra esserci l’interesse di due club. Uno dei problemi maggiori della Juventus, nella stagione da poco conclusa, è stato sicuramente il centrocampo; la dirigenza bianconera ha bisogno di trovare una soluzione e, in questa sessione di mercato, l’idea sembra essere di portare alla corte di Allegri almeno un top player che possa alzare la qualità del gioco in mezzo al campo. La dirigenza, però, potrebbe avere bisogno di due nuovi innesti; dalle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che Rabiot possa lasciare la Juventus. Sul francese sembra esserci l’interesse di due top club; andiamo a vedere di chi si tratta. AnsafotoTitolare inamovibile nella Juventus di Allegri, non è mai riuscito ad essere realmente ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 31 maggio 2022) Il mercato estivo della Juventus potrebbe vedere la cessione di; sul centrocampista, infatti, sembra esserci l’interesse di due. Uno dei problemi maggiori della Juventus, nella stagione da poco conclusa, è stato sicuramente il centrocampo; la dirigenza bianconera ha bisogno di trovare una soluzione e, in questa sessione di mercato, l’idea sembra essere di portare alla corte di Allegri almeno un top player che possa alzare la qualità del gioco in mezzo al campo. La dirigenza, però, potrebbe avere bisogno di due nuovi innesti; dalle ultime indiscrezioni, infatti, sembra chepossa lasciare la Juventus. Sulsembra esserci l’interesse di due top; andiamo a vedere di chi si tratta. AnsafotoTitolare inamovibile nella Juventus di Allegri, non è mai riuscito ad essere realmente ...

Pubblicità

forumJuventus : (GDS) 'C'è aria di addio tra Rabiot e la Juventus: la Premier League chiama il francese, Chelsea e Tottenham sono i… - Gazzetta_it : Rabiot non è blindato, lui guarda in Premier. E c'è aria di addio - JuventusUn : Addio #Rabiot, se ne va per DAVVERO: guardate dove andra' a giocare, ha del clamoroso! I DETTAGLI ?… - 17RZY : RT @carlo2woo: 5- Koné (15/20MLN) il colpo “alla mckennie” di quest’estate: centrocampista giovane (2001) difensivo e tecnico. interesse an… - matfontanarosa : Da un lato Adrien #Rabiot e dall'altro Weston #McKennie. Nonostante sia evidente la volontà di continuare a far par… -