Mercato Torino | avanti tutta su Cragno | è l’obiettivo numero uno

Leggi su calcionews24

(Di martedì 31 maggio 2022) Calcio, per la porta si punta: la retrocessione del Cagliari può aiutare. E ci sono alternative Quasi come fossero figurine, il Toro continua la sua ricerca di un nuovo portiere. E, contestualmente, studia le soluzioni per gli estremi difensori da piazzare: non tanto Berisha, candidato ad essere confermato come secondo, quanto per Milinkovic-Savic e Gemello, con il primo che potrebbe anche partire a titolo definitivo mentre per il canterano si punta ad un prestito per poter crescere. La priorità, in ogni caso, resta l’innesto in vista della prossima stagione. Assalto aE da via Arcivescovado stanno pensando seriamente di tentare l’assalto a: al momento è concentrato sui prossimi impegni della Nazionale, le sfide in azzurro sono anche un modo per cercare di ...