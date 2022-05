“L’ha fatto in una piazzola di sosta” | Gianni Morandi beccato a farlo proprio lì

(Di martedì 31 maggio 2022)è statoa compiere un gesto insolito in unadi. Ecco che cosa stava facendo l’amatissimo cantante italiano. Il pubblico è rimasto a bocca aperta guardando le immagini del celebre artista bolognese.-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo che cosa hain autonelle scorse ore.in unaè una vera e propria stella del mondo dello spettacolo italiano. Oltre a essere uno dei volti della musica leggera più famosi del nostro Paese, amato sia in Italia che all’estero,è anche uno showman a ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Manipolare i social = avvelenare democrazia, Russia l'ha fatto con le presidenziali Usa e Brexit ma è un fenomeno p… - SirDistruggere : Ai fini della storia che rilevanza ha la professione della vittima tanto da doverla menzionare nel titolo? Se avess… - realvarriale : Nel 2018 @realmadrid vinse la 13ma @ChampionsLeague. Lo stesso anno cedette @Cristiano a @juventusfc. 115 milioni… - pharsaliaa : @Silvy6701 @black_blinky @borghi_claudio Non ha fatto granché neanche da quel punto di vista La maggior parte dei n… - VincenzoVinc51 : Ieri un agenzia di rating ha semplicemente detto la verità sul fatto che se vincono l'elezioni le destre in Italia… -

Tuttosport

parte del Csm dal febbraio 1986 al luglio 1990. "Il suo nome resterà nella storia di questo Paese per'appassionata partecipazione alla Resistenza, lo strenuo impegno per la piena ...Voglio sapere a cosa andiamo incontro' E spiega: ''Europa è stata assente anche in precedenza , in tutto ciò chepreparato la tragedia. Qualunque persona con un minimo di conoscenza su come ... Skriniar: "Lo Scudetto al Milan ci ha fatto male. Futuro Sto bene all'Inter"