Incidente a Paderno | a tutta birra in rotonda | centra tre auto

(Di martedì 31 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorDugnano con conseguenti strade chiuse e disagi lungo via Serra. Ci sarebbero almeno due feriti lievi di cui una donna sarebbe ubriaca.in via Serra a Ha paralizzato la viabilità tra Palazzolo el’avvenuto attorno alle 17:30 di martedì lungo via Serra. Da una prima ricostruzione sommaria, una ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

PubblicitĂ

ParliamoDiNews : Milano-Meda bloccata verso Milano: incidente ed elisoccorso a Paderno #incidente #MilanoMeda #PadernoDugnano… - ParliamoDiNews : Milano-Meda bloccata verso Milano: incidente ed elisoccorso a Paderno #incidente #MilanoMeda #PadernoDugnano… - infoiteconomia : Incidente auto moto lungo SS35 tra Nova Milanese – Paderno Calderara, grave 25enne -

Il Notiziario

Un tamponamento in via Kennedy aFranciacorta per un attimo ha fatto pensare al peggio, verso le 20 di lunedì sera 30 maggio. ... Ma l'ha per fortuna avuto conseguenze di moderata ...L'probatorio si è quindi concluso e il gip ha ritrasmesso il fascicolo al pubblico ... la rabbia dei commercianti: "Erano parte di Udine" Tutto pronto per la Sagra della Trota di: il ... Milano-Meda bloccata verso Milano: incidente ed elisoccorso a Paderno Incidente a Paderno Dugnano con strade chiuse e disagi lungo via Serra. Ci sarebbero almeno due feriti lievi di cui una donna sarebbe ubriaca. Ha ...Il motociclista, un 25enne, dopo esser stato soccorso da un’ambulanze e un’automedica, è stato trasportato con l’elisoccorso, giunto da Como, all’ospedale San Gerardo di Monza Ultimo aggiornamento il ...