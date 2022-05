Importante riconoscimento per Le Fate Ignoranti: conferiti due Nastri d’Argento (Di martedì 31 maggio 2022) Gli episodi de Le Fate Ignoranti, a partire dal 13 aprile, sono sbarcati su Disney+. La serie tv non ha deluso le aspettative dei fan. Il cast d’eccezione e l’ottimo lavoro svolto dalla regia, infatti, ha permesso di realizzare un prodotto degno di nota. Lo show, nelle ultime ore, ha anche vinto due Nastri d’Argento corrispondenti alle categorie Miglior Serie 2022 e Miglior Attrice non Protagonista. Il regista Ferzan Ozpetek si è detto fiera del risultato ottenuto e anche Daniel Frigo, nei panni di amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo entusiasmo. Abbonati a Disney+ per non perdere Le Fate Ignoranti. Disdici quando vuoi. Le Fate Ignoranti spopola su Disney+: vince due ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 31 maggio 2022) Gli episodi de Le, a partire dal 13 aprile, sono sbarcati su Disney+. La serie tv non ha deluso le aspettative dei fan. Il cast d’eccezione e l’ottimo lavoro svolto dalla regia, infatti, ha permesso di realizzare un prodotto degno di nota. Lo show, nelle ultime ore, ha anche vinto duecorrispondenti alle categorie Miglior Serie 2022 e Miglior Attrice non Protagonista. Il regista Ferzan Ozpetek si è detto fiera del risultato ottenuto e anche Daniel Frigo, nei panni di amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, non ha potuto fare a meno di esprimere il suo entusiasmo. Abbonati a Disney+ per non perdere Le. Disdici quando vuoi. Lespopola su Disney+: vince due ...

Pubblicità

AUTOilmensile : Importante riconoscimento per De Meo, primo non francese a ricoprire il ruolo di CEO di Renault ?? #auto #renault… - ClaudiaBruno00 : RT @NicolaGratteri: Grazie per questo importante riconoscimento. Dottorato di ricerca honoris causa in ‘Management and law’ all’Università… - arrigoni_paolo : Distribuzione #gas: sulle concessioni di distribuzione del gas naturale si poteva fare di più, ma il riconoscimento… - FulvioLondei : RT @IAL_Nazionale: #CongressoCisl A @ial_lombardia il Premio Flavio Cocanari per il lavoro di supporto e accompagnamento che ha consentito… - pattiberna : RT @RegLiguria: ?? Il #Waterfront di Levante si aggiudica il primo posto nella competizione Progetti e Cantieri d’Italia 2022, selezionato t… -

Patente, nuovo bonus 3.000 euro a tutti e novità sull'esame Non ha importante l'età del richiedente, ma piuttosto la sua residenza: è necessario risiedere da ... verrò sfruttato un sistema di riconoscimento facciale del candidato, in modo da evitare che l'esame ... 'Green School', inaugurato un orto scolastico alle scuole medie di Germignaga Tempo medio di lettura: < 1 minuto (a cura di Giulia Tesin, classe 2ªA) A margine del riconoscimento delle scuole che hanno partecipato al progetto 'Green School', avvenuto a Laveno ...importante - ... Messina Oggi Cesena si conferma come “Comune ciclabile” “Accogliamo con grande soddisfazione – commenta l’Assessora alla Mobilità Sostenibile e alla Viabilità Francesca Lucchi – la conferma di questo importante riconoscimento che colloca la nostra città ... Non hal'età del richiedente, ma piuttosto la sua residenza: è necessario risiedere da ... verrò sfruttato un sistema difacciale del candidato, in modo da evitare che l'esame ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto (a cura di Giulia Tesin, classe 2ªA) A margine deldelle scuole che hanno partecipato al progetto 'Green School', avvenuto a Laveno ...- ... Università, importante riconoscimento per il rettore Cuzzocrea “Accogliamo con grande soddisfazione – commenta l’Assessora alla Mobilità Sostenibile e alla Viabilità Francesca Lucchi – la conferma di questo importante riconoscimento che colloca la nostra città ...