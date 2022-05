Il paramedico vola come Iron Man con il jetpack: soccorsi sulla vetta del monte Helvellyn in soli 3 minuti (Di martedì 31 maggio 2022) Per la prima volta un paramedico ha volato sul monte Helvellyn, la terza vetta più alta del Lake District del Regno Unito, attraverso una tuta jetpack in soli 3 minuti. A piedi ci sarebbero voluti più di 80 minuti per prestare soccorso.... Leggi su dday (Di martedì 31 maggio 2022) Per la prima volta unhato sul, la terzapiù alta del Lake District del Regno Unito, attraverso una tutain. A piedi ci sarebbero voluti più di 80per prestare soccorso....

