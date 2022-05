F1 | Sergio Perez rinnova con Red Bull fino al 2024! L’annuncio ufficiale dopo il trionfo a Montecarlo

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022) Prosegue il periodo magico di, che nel giro di due giorni si è tolto una duplice soddisfazione enorme. Domenica scorsa infatti il pilota messicano ha vinto per la prima volta in carriera il Gran Premio di Monaco, mentre quest’oggi è arrivatodel suo rinnovo con Redal 2024 (il suo contratto era in scadenza a fine 2022). “Per me questa è stata una settimana incredibile. Vincere il GP di Monaco è un sogno per qualsiasi pilota e poi a seguireche continuerò con il teamal 2024 mi rende estremamente felice. Sono così orgoglioso di farne parte, mi sento davvero a casa adesso. Stiamo lavorando molto bene insieme e il mio rapporto con Max dentro e fuori dalla pista ci sta sicuramente aiutando a ...