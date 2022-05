Condannato a 15 anni l’ex carabiniere Cioffi: è indagato nel delitto Vassallo (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Prima sezione Penale del Tribunale di Napoli Nord, presieduta da Agostino Nigro, ha Condannato a 15 anni di reclusione l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, riconosciuto colpevole di concorso esterno in traffico internazionale di droga, di alcuni episodi di corruzione, di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni. Il sostituto procuratore di Napoli Mariella Di Mauro, in procinto a di trasferirsi proprio presso la Procura di Napoli Nord dove presterà servizio in veste di procuratore aggiunto, aveva chiesto una condanna a venti anni di carcere per l’ex militare dell’arma, legato da vincoli di parentela con un elemento di spicco della criminalità organizzata. Cioffi venne arrestato nel 2018 con l’accusa di essere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Prima sezione Penale del Tribunale di Napoli Nord, presieduta da Agostino Nigro, haa 15di reclusioneLazzaro, riconosciuto colpevole di concorso esterno in traffico internazionale di droga, di alcuni episodi di corruzione, di riciclaggio e di intestazione fittizia di beni. Il sostituto procuratore di Napoli Mariella Di Mauro, in procinto a di trasferirsi proprio presso la Procura di Napoli Nord dove presterà servizio in veste di procuratore aggiunto, aveva chiesto una condanna a ventidi carcere permilitare dell’arma, legato da vincoli di parentela con un elemento di spicco della criminalità organizzata.venne arrestato nel 2018 con l’accusa di essere ...

