Ciclismo | Vincenzo Nibali | “Con il Lombardia si chiuderà la mia carriera | poi ho un po’ di idee…”

Leggi su oasport

(Di martedì 31 maggio 2022) È stato un Giro d’Italia fantastico quello di. Lo Squalo, arrivato ormai alle 37 primavere, ha dato tutto sulle strade del ‘Bel Paese’ e ha chiuso con un bellissimo quarto posto nella classifica generale. Meglio di lui hanno fatto soltanto l’australiano Jai Hindley, l’ecuadoriano Richard Carapaz e lo spagnolo Mikel Landa. “È stato sicuramente un Giro d’Italia con delle emozioni davvero particolari – ha affermato il nativo di Messina ai microfoni di InBici il giorno dopo la fine della Corsa Rosa – Questa mattina ho dormito un po’ più del solito per recuperare un po’ di stanchezza, ma la stanchezza è sempre tanta e quindi serve qualche giorno in più.”è conosciuto anche per la sua caparbietà e la sua voglia di non mollare mai: “Anche nei momenti più difficili ho sempre cercato di dare il massimo e ovviamente ci ...