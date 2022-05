Ciclismo | Bauke Mollema firma un rinnovo quadriennale con la Trek-Segafredo

(Di martedì 31 maggio 2022) Se quello dicon lanon è un matrimonio poco ci manca. Il corridore olandese, in forze alla squadra di Luca Guercilena dal 2015 a questa parte, hato uncontrattuale di quattro anni che presumibilmente lo legherà alla compagine americana sino al termine della carriera. Proprio il Direttore Generale del Team si è espresso sulle motivazioni che hanno portato al prolungamento dell’intesa: “Non c’era dubbio sul mantenerenella squadra, è diventato un membro chiave della famiglia. Averlo con noi per il prossimo capitolo della sua carriera, mi dà fiducia che i pilastri principali della nostra squadra continueranno a tenerci ai vertici delmondiale. ...

