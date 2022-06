Chi beve caffè rischia meno di morire di morte precoce. Lo studio (Di martedì 31 maggio 2022) Un nuovo studio condotto da ricercatori cinesi e pubblicato negli Annals of Internal Medicine, ha rivelato che le persone che consumano una moderata quantità di caffè ogni giorno, addolcito con zucchero o meno, hanno meno probabilità di morire prematuramente. Già degli studi precedenti avevano confermato che il caffé ha delle sostanze benefiche per la salute: per esempio, come riportato da BMC Public Health, uno studio dell’Università di Southampton aveva rivelato che bere caffé riduce il rischio di malattie che vanno dall’epatopatia cronica ad alcuni tipi di cancro. Ora, i ricercatori cinesi hanno scoperto, dopo aver preso in considerazione fattori tra cui età, sesso, etnia, livello di istruzione, consumo di tabacco, quantità di attività fisica, indice di massa corporea e dieta, che ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 31 maggio 2022) Un nuovocondotto da ricercatori cinesi e pubblicato negli Annals of Internal Medicine, ha rivelato che le persone che consumano una moderata quantità diogni giorno, addolcito con zucchero o, hannoprobabilità diprematuramente. Già degli studi precedenti avevano confermato che il caffé ha delle sostanze benefiche per la salute: per esempio, come riportato da BMC Public Health, unodell’Università di Southampton aveva rivelato che bere caffé riduce il rischio di malattie che vanno dall’epatopatia cronica ad alcuni tipi di cancro. Ora, i ricercatori cinesi hanno scoperto, dopo aver preso in considerazione fattori tra cui età, sesso, etnia, livello di istruzione, consumo di tabacco, quantità di attività fisica, indice di massa corporea e dieta, che ...

