Pubblicità

zazoomblog : Bimbo di 13 mesi cade dal secondo piano arrestata la babysitter di 32 anni - #Bimbo #secondo #piano #arrestata - infoitinterno : Bimbo di 13 mesi cade dal secondo piano, arrestata la babysitter di 32 anni - IANMILIN : Bimbo di 20 mesi muore, funerali senza i genitori: 'Nessuno ci ha avvertito' - bellissima2021 : RT @Donatel09064683: @gpalmero3 @Emilystellaemi2 Mio Dio nooo!! 3 mesi!! Ma si può condannare al carcere un bimbo così bello?!?! Tiriamolo… - Donatel09064683 : @gpalmero3 @Emilystellaemi2 Mio Dio nooo!! 3 mesi!! Ma si può condannare al carcere un bimbo così bello?!?! Tiriamo… -

L'uomo ha iniziato ad urlare contro di me, poi ha continuato sua moglie che aveva in braccio undi pochi. Altre sei persone sono arrivate a dare man forte alla coppia. Io e mio marito ...... a terra, il piccolo, 13. È stato in quell'istante che è scattato l'allarme. Sul posto sono ... "Bravissime persone, illo vedo sempre - le parole ai giornalisti di una donna che lavora in ...(Gazzetta del Sud) La notizia riportata su altri giornali Modena, bimbo di 13 mesi precipita dal balcone: fermata la babysitter che era con lui Un bambino di 13 mesi è stato ricoverato d’urgenza ...” MODENA È stata fermata la babysitter di 32 anni che questa mattina intorno alle 10 si trovava in casa con un bimbo di tredici mesi, caduto dal sec… ...