Alcune riflessioni sulla nostra terra (Di martedì 31 maggio 2022) Calabria – Parole, quante parole, quanti discorsi logorroici oramai da decenni. Discorsi fatti da falsi dei della politica, da giornalisti, da opinionisti, che pretendono di analizzare, sviscerare e magari risolvere le vecchie e stantie problematiche che affossano il nostro amato Sud. Vedo leoni ed aquile di gesso davanti a ville e villine, ma questi leoni sono dormienti e le aquile ingessate non spiccano il volo .. sono immobilizzati e impantanati volutamente. Sappiamo che da questo teatrino di Stato, o da Bruxelles i finanziamenti e le risorse scendono a pioggia, con una speranza seppur vana che possano raggiungere quelle forze sane, pulite e produttive e non come avviene da troppo tempo ormai che si convogliano in piccoli ruscelli, in fiumare, dove purtroppo questo denaro finisce nei soliti pseudo amici. Un circuito dove chi comanda alimenta di continuo chi è al potere, generando ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 31 maggio 2022) Calabria – Parole, quante parole, quanti discorsi logorroici oramai da decenni. Discorsi fatti da falsi dei della politica, da giornalisti, da opinionisti, che pretendono di analizzare, sviscerare e magari risolvere le vecchie e stantie problematiche che affossano il nostro amato Sud. Vedo leoni ed aquile di gesso davanti a ville e villine, ma questi leoni sono dormienti e le aquile ingessate non spiccano il volo .. sono immobilizzati e impantanati volutamente. Sappiamo che da questo teatrino di Stato, o da Bruxelles i finanziamenti e le risorse scendono a pioggia, con una speranza seppur vana che possano raggiungere quelle forze sane, pulite e produttive e non come avviene da troppo tempo ormai che si convogliano in piccoli ruscelli, in fiumare, dove purtroppo questo denaro finisce nei soliti pseudo amici. Un circuito dove chi comanda alimenta di continuo chi è al potere, generando ...

CharlyTorres188 : RT @Al_Wit: #hatespeech o #hateshot? Quando il discorso #online non esiste. Alcune riflessioni sull'ultimo Barometro dell'#odio pubblicato… - Al_Wit : #hatespeech o #hateshot? Quando il discorso #online non esiste. Alcune riflessioni sull'ultimo Barometro dell'#odio… - somethingleft : Torno a scrivere sul mio blog, lo faccio per condividere alcune riflessioni su come si sia evoluto il Borussia Dort… - falcsmg : RT @MassimoGiordani: Alcune riflessioni in attesa del #CongressoAISM2022 - gsantambrogio1 : RT @MassimoGiordani: Alcune riflessioni in attesa del #CongressoAISM2022 -