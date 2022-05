Vaiolo delle scimmie e contagi: cosa dicono Pregliasco, Bassetti, Crisanti (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – I casi di Vaiolo delle scimmie aumenteranno. Una prospettiva su cui concordano tutti gli esperti di casa nostra anche se non c’è nessun allarme per il momento, assicurano i virologi, anche perché non si tratta di una malattia grave ma più di uno insiste sulla necessità di agire subito tracciando i contagi e i loro contatti e intervenendo anche con quarantena e vaccinazione. Pregliasco “Sul Vaiolo delle scimmie sicuramente stiamo vedendo la punta dell’iceberg. In questo momento è fondamentale, senza allarmismi, parlarne e riuscire a circoscrivere l’incendio finché è piccolo”. Se lo faremo, “credo che nell’arco di un mese o 2 in Italia potremmo avere un centinaio, massimo qualche centinaio di casi”. Se invece non ne saremo capaci, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – I casi diaumenteranno. Una prospettiva su cui concordano tutti gli esperti di casa nostra anche se non c’è nessun allarme per il momento, assicurano i virologi, anche perché non si tratta di una malattia grave ma più di uno insiste sulla necessità di agire subito tracciando ie i loro contatti e intervenendo anche con quarantena e vaccinazione.“Sulsicuramente stiamo vedendo la punta dell’iceberg. In questo momento è fondamentale, senza allarmismi, parlarne e riuscire a circoscrivere l’incendio finché è piccolo”. Se lo faremo, “credo che nell’arco di un mese o 2 in Italia potremmo avere un centinaio, massimo qualche centinaio di casi”. Se invece non ne saremo capaci, ...

