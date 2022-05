Uomini e Donne, crollo improvviso per Ida Platano: “Non sta bene…” | Ecco cosa è successo (Di lunedì 30 maggio 2022) A Uomini e Donne Ida Platano non ce la fa più e crolla all’improvviso. Per lei la situazione è drammatica, Ecco perché Ancora una volta il dating show di Maria De Filippi è protagonista di una vicenda che lascia tutti senza parole. cosa è accaduto questa volta? Oggi vi parliamo degli scontri tra i personaggi del parterre del dating show più famoso di Mediaset. A Uomini e Donne, durante il trono over, volano stracci e la situazione di salute della dama preoccupa tutti. Ecco il motivo dietro al crollo di Ida Platano. I protagonisti dello scontro, che tanto fa preoccupare il web, sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella puntata andata in onda lo scorso 26 Maggio, ... Leggi su topicnews (Di lunedì 30 maggio 2022) AIdanon ce la fa più e crolla all’. Per lei la situazione è drammatica,perché Ancora una volta il dating show di Maria De Filippi è protagonista di una vicenda che lascia tutti senza parole.è accaduto questa volta? Oggi vi parliamo degli scontri tra i personaggi del parterre del dating show più famoso di Mediaset. A, durante il trono over, volano stracci e la situazione di salute della dama preoccupa tutti.il motivo dietro aldi Ida. I protagonisti dello scontro, che tanto fa preoccupare il web, sono Idae Riccardo Guarnieri. Nella puntata andata in onda lo scorso 26 Maggio, ...

