Uomini e donne anticipazioni: la scelta di Luca Salatino (Di lunedì 30 maggio 2022) Manca sempre meno alla fine di questa ultima edizione di Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, entro questa settimana chiuderà i battenti per la tradizionale pausa estiva, per poi riprendere nuovamente in autunno. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni per quella che sarà una delle ultime puntata di questa stagione, in onda come sempre su Canale5 alle 14:45. TRONO CLASSICO. Dopo aver avuto modi di vedere nel corso delle precedenti puntate il riavvicinamento tra Ida platano e Riccardo Guarnieri, le anticipazioni di Uomini e donne confermano che oggi l'attenzione si concentrerà nuovamente sul trono classico visto che avverrà la scelta di Luca Salatino, uno dei tronisti più discussi di questa edizione.

