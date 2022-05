Ue divisa sull’embargo al petrolio russo. Sì al tetto sul prezzo del gas (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – La famigerata unità dell’Ue sull’embargo al petrolio russo “si sta sgretolando”, come rivelano le ultime dichiarazioni ufficiali riportate dall’Ansa. Ue divisa sul no al petrolio russo Niente da fare, l’Ue non trova la quadra sul petrolio russo. Per essere precisi, non la trova sulla possibilità di farne a meno. I prossimi incontri rischiano appunto di diventare “scontri”. La Commissione europea aveva preparato un documento che prevedeva la deroga allo stop al greggio proveniente dall’oleodotto dell’Amicizia, che parte dalla Russia per giungere alla Polonia, alla Germania e all’Ungheria. Troppo poco, nonostante i diplomatici dei Paesi membri siano intenzionati a raggiungere un compromesso su queste benedette e maledette sanzioni. Secondo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag – La famigerata unità dell’Ueal“si sta sgretolando”, come rivelano le ultime dichiarazioni ufficiali riportate dall’Ansa. Uesul no alNiente da fare, l’Ue non trova la quadra sul. Per essere precisi, non la trova sulla possibilità di farne a meno. I prossimi incontri rischiano appunto di diventare “scontri”. La Commissione europea aveva preparato un documento che prevedeva la deroga allo stop al greggio proveniente dall’oleodotto dell’Amicizia, che parte dalla Russia per giungere alla Polonia, alla Germania e all’Ungheria. Troppo poco, nonostante i diplomatici dei Paesi membri siano intenzionati a raggiungere un compromesso su queste benedette e maledette sanzioni. Secondo ...

