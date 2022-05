Tagli alla scuola, Azzolina: “Scelta incredibile” (Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA – Tagli alla scuola, parla l’ex ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, parlamentare siciliana del Movimento 5 Stelle: “Ha ragione il personale scolastico che protesta per i Tagli all’organico, Scelta terribilmente miope. Sarebbe incredibile se, dopo le belle parole sull’importanza della scuola, la risposta fosse un piano di disinvestimento da operare a danno dei docenti. Dimostrerebbe L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: In arrivo 88.6 milioni di euro per le scuole italiane Ius Scholae, Azzolina: “Mi batterò in Parlamento per sostenere questa legge” Vacca difende le linee guida per la riapertura delle scuole Decreto Agosto, le misure ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA –, parla l’ex ministra dell’istruzione Lucia, parlamentare siciliana del Movimento 5 Stelle: “Ha ragione il personale scolastico che protesta per iall’organico,terribilmente miope. Sarebbese, dopo le belle parole sull’importanza della, la risposta fosse un piano di disinvestimento da operare a danno dei docenti. Dimostrerebbe L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: In arrivo 88.6 milioni di euro per le scuole italiane Ius Scholae,: “Mi batterò in Parlamento per sostenere questa legge” Vacca difende le linee guida per la riapertura delle scuole Decreto Agosto, le misure ...

