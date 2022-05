“Sul trono”. Uomini e Donne, anticipazione bomba: Maria De Filippi pesca proprio loro (Di lunedì 30 maggio 2022) Uomini e Donne, nuovi tronisti in arrivo. Il programma di Maria De Filippi chiuderà i battenti ufficialmente il primo giugno per tornare in autunno. A settembre comincerà l’edizione numero 26 del dating, un record di longevità che in pochi possono vantare. Come ogni edizione che si rispetti circolano già in nuovi nomi dei protagonisti. Così mentre nel parterre continuano le schermaglie tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Un amore bello e tormentato come la dama bresciana ha avuto modo di sottolineare a Verissimo ospite di Silvia Toffanin. “A Uomini E Donne ho conosciuto Riccardo Guarnieri con cui c’è stato un colpo di fulmine. Poi sono stata tanto male, era come se avessi raccolto la mia anima da terra e l’avessi rimessa dentro. Non avevo mai sofferto così tanto per amore. Con lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022), nuovi tronisti in arrivo. Il programma diDechiuderà i battenti ufficialmente il primo giugno per tornare in autunno. A settembre comincerà l’edizione numero 26 del dating, un record di longevità che in pochi possono vantare. Come ogni edizione che si rispetti circolano già in nuovi nomi dei protagonisti. Così mentre nel parterre continuano le schermaglie tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Un amore bello e tormentato come la dama bresciana ha avuto modo di sottolineare a Verissimo ospite di Silvia Toffanin. “Aho conosciuto Riccardo Guarnieri con cui c’è stato un colpo di fulmine. Poi sono stata tanto male, era come se avessi raccolto la mia anima da terra e l’avessi rimessa dentro. Non avevo mai sofferto così tanto per amore. Con lui ...

