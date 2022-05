Spara a giovani | uno in coma farmacologico | un altro fuori pericolo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQualiano (Na) – Non è più indi vita Castrese D’Alterio, uno dei 4colpiti nell’agguato scattato la notte tra sabato e domenica scorsi davanti a un bar di Qualiano (Napoli). Michele Di Palma, l’ferito grave, è invece ine rischia ancora la vita. Stanno invece meglio Bernando Falco (che è stato dimesso dopo essere stato medicato) e Nicola Di Palma (rimasto in osservazione dopo essere stato operato). Are è stato Marco Bevilacqua, il 37enne preso dai carabinieri poche ore dopo l’agguato, ora in attesa dell’udienza di convalida: è accusato di tentato omicidio plurimo. C’è un episodio su cui non è ancora stata fatta piena chiarezza e che riguarda Marco Bevilacqua, il 37enne sottoposto a fermo dai carabinieri poche ...

Dei quattrocolpiti, due sono in prognosi riservata e in pericolo di vita, uno è stato dimesso, l'altro ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione. La sparatoria è avvenuta ...Si ferma in via Fratelli Rosselli, sul marciapiede all'esterno del bar Nirvana Spritz, epiu' volte. Panico tra i tantipresenti all'esterno e nel locale, il cui titolare, Giovanni ...Ha prima sottratto, durante una rapina, la pistola a una guardia giurata in un distributore di benzina poco distante. Poi, probabilmente, al culmine di una lite – ma gli inquirenti devono ancora accer ...Ieri notte, invece, grande movimento delle forze dell’ordine per stoppare il flusso di giovani che si erano ... la loro presenza con la musica, ma non sparata a tutto volume.