Scuola, Margiotta (Confsal): “Sostegno a Snals in lotta per dignità, da governo invasione di campo” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “La Confsal è vicina ai docenti e al personale scolastico e sostiene la lotta intrapresa dallo Snals insieme ai sindacati della Scuola contro l’invasione di campo operata dal governo su materie delicate quali la formazione, l’orario di lavoro e la progressione professionale, che dovrebbero essere di esclusiva competenza delle parti negoziali”. Lo dichiara in una nota il segretario generale, Angelo Raffaele Margiotta. “In questo momento delicato per la vita del Paese e per la garanzia degli equilibri sociali messi a dura prova prima dalla pandemia e ora anche dalle crisi internazionali, la Scuola – continua Margiotta – non può e non deve essere messa né a rischio né essere mortificata da atteggiamenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Laè vicina ai docenti e al personale scolastico e sostiene laintrapresa dalloinsieme ai sindacati dellacontro l’dioperata dalsu materie delicate quali la formazione, l’orario di lavoro e la progressione professionale, che dovrebbero essere di esclusiva competenza delle parti negoziali”. Lo dichiara in una nota il segretario generale, Angelo Raffaele. “In questo momento delicato per la vita del Paese e per la garanzia degli equilibri sociali messi a dura prova prima dalla pandemia e ora anche dalle crisi internazionali, la– continua– non può e non deve essere messa né a rischio né essere mortificata da atteggiamenti ...

Advertising

StraNotizie : Scuola, Margiotta (Confsal): 'Sostegno a Snals in lotta per dignità, da governo invasione di campo'… - giu_pino : @EnricoLetta @s_margiotta Mi sembra che in Olanda a 18anni vanno ossia per impegnarsi Qui solo soldi : parliamo d… -