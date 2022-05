Sclerosi multipla: Willchair è la sedia di design per reagire (Di lunedì 30 maggio 2022) Rkomi al concertone Voglia di reagire Willchair è la sedia di design ricavata da una sedie a rotelle: nella sua genesi c’è il messaggio racchiuso nel progetto, con il quale il designer Derek Castiglioni ha trasformato una sedia a rotelle (wheelchair) simbolo di disabilità e perdita di autonomia, in una sedia che esprime la voglia di reagire (Willchair). Il progetto realizzato da Novartis in collaborazione con AISM – Associazione Italiana Sclerosi multipla Onlus vuole inviare un segnale preciso: come una parola si trasforma nell’altra creando un neologismo di grande impatto, così la trasformazione dell’oggetto veicola la speranza e un messaggio positivo per tanti giovani ( e non solo) a non ... Leggi su iodonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Rkomi al concertone Voglia diè ladiricavata da una sedie a rotelle: nella sua genesi c’è il messaggio racchiuso nel progetto, con il quale iler Derek Castiglioni ha trasformato unaa rotelle (wheelchair) simbolo di disabilità e perdita di autonomia, in unache esprime la voglia di). Il progetto realizzato da Novartis in collaborazione con AISM – Associazione ItalianaOnlus vuole inviare un segnale preciso: come una parola si trasforma nell’altra creando un neologismo di grande impatto, così la trasformazione dell’oggetto veicola la speranza e un messaggio positivo per tanti giovani ( e non solo) a non ...

