Salernitana, il 19 giugno una partita speciale per festeggiare i 103 anni (Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna partita tra "Vecchie Glorie" granata e Nazionale Cantanti per festeggiare il compleanno numero 103 della Salernitana. L'evento si svolgerà giovedì 19 giugno alle ore 20.30 allo stadio Arechi, che nell'occasione si vestirà a festa per rendere omaggio al club ultracentenario. Secondo quanto riferisce Il Mattino, è già sicura la presenza di diversi calciatori che hanno fatto la storia dell'Ippocampo come Antonio Chimenti, Mauro Facci, Claudio Grimaudo, Giovanni Pisano, Roberto Breda e Vittorio Tosto, oltre a Mirko Cudini, Ciccio Artistico, Ciro De Cesare e Giacomo Tedesco. Tra i cantanti spicca il nome di Rocco Hunt, salernitano Doc che ha festeggiato fino all'alba la salvezza conquistata dalla squadra di Davide Nicola. Insieme a lui ci saranno Luca Barbarossa, Moreno, ...

