Ritrovato aereo scomparso in Nepal, recuperati 14 corpi (Di lunedì 30 maggio 2022) E' stato Ritrovato il relitto dell'aereo scomparso in Nepal. Le autorità di ricerca e soccorso Nepalesi hanno individuato il luogo dello schianto del velivolo della compagnia Tara Air con 22 persone a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) E' statoil relitto dell'in. Le autorità di ricerca e soccorsoesi hanno individuato il luogo dello schianto del velivolo della compagnia Tara Air con 22 persone a ...

