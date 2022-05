Advertising

Recovery di guerra, Draghi e Macron proporranno un nuovo fondo Ue: ecco l'asse Roma-Parigi

... che ha già prospettati lo stop corrente agli aiutisempre per via dei dubbi Ue sull'... la Polonia è diventata la retrovia Nato dellarusso - ucraina: oltreché, naturalmente, il primo e ...E soprattutto l'intenzione di andare a Bruxelles per chiedere, assieme al presidente francese, unFund di. Con questo spirito e questi obiettivi Mario Draghi oggi si presenterà al ... Recovery di guerra, Draghi e Macron proporranno un nuovo fondo Ue: ecco l'asse Roma-Parigi Cauta soddisfazione per il primo passo verso il tetto «temporaneo» al prezzo del gas. Un mezzo “evviva” per essere riuscito, con la sponda di Emmanuel Macron e Olaf Scholz, ...96esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Il ministro russo Lavrov smentisce che Putin sia malato e ribadisce: "Nostro obiettivo è liberazione del Donbass". Hacker russi m ...