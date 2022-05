Radio Kiev: "Sono passate le 48 ore di maggior pericolo" (Di lunedì 30 maggio 2022) Leggo sui giornali europei del grano rubato dai russi, del ricatto all'Europa. Noi abbiamo detto e scritto sul furto del grano ancora un mese e mezzo fa e ci prendevano per matti, ci accusavano di ... Leggi su giornaledibrescia (Di lunedì 30 maggio 2022) Leggo sui giornali europei del grano rubato dai russi, del ricatto all'Europa. Noi abbiamo detto e scritto sul furto del grano ancora un mese e mezzo fa e ci prendevano per matti, ci accusavano di ...

Advertising

ftt_radio : VERGOGNOSA CENSURA IN ATTO. Dieci proiettili di calibro 155 mm hanno colpito oggi 3 scuole e altre zone residenzial… - alesi_enrico : un centro finanziario', ha dichiarato in un'intervista alla Radio polacca. Ha dichiarato che Varsavia è in trattat… - GdB_it : Radio Kiev: «Sono passate le 48 ore di maggior pericolo» - VedeleAngela : RT @AleksL74: La GER ha ridotto al minimo le forniture di armi all'Ucraina, scrive #Welt. Negli ultimi 2 mesi, solo 2 lotti di armi sono st… - dileguossi : RT @AleksL74: La GER ha ridotto al minimo le forniture di armi all'Ucraina, scrive #Welt. Negli ultimi 2 mesi, solo 2 lotti di armi sono st… -