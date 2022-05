Poste, uffici e bancomat in tilt. Attacco hacker? «Problemi informatici in via di risoluzione». Ed è caos bancomat (Di lunedì 30 maggio 2022) uffici postali in tilt o aperti in ritardi oggi in Italia. Si sono registrati «Problemi informatici» in alcuni uffici che hanno tardato ad aprire, Problemi di carattere nazionale fanno... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 30 maggio 2022)postali ino aperti in ritardi oggi in Italia. Si sono registrati «» in alcuniche hanno tardato ad aprire,di carattere nazionale fanno...

Advertising

solexsole_ : RT @Dlavolo: Ecco perché non mi preoccupano gli attacchi #hacker all'Italia: - I treni non possono fare più tardi di così - Le Poste non po… - CryptoPdazz : RT @Dlavolo: Ecco perché non mi preoccupano gli attacchi #hacker all'Italia: - I treni non possono fare più tardi di così - Le Poste non po… - isabellabella29 : RT @Dlavolo: Ecco perché non mi preoccupano gli attacchi #hacker all'Italia: - I treni non possono fare più tardi di così - Le Poste non po… - Vr1894 : RT @Dlavolo: Ecco perché non mi preoccupano gli attacchi #hacker all'Italia: - I treni non possono fare più tardi di così - Le Poste non po… - sergimagugliani : RT @Tractors_Lover: Appena uscita dalle Poste. Conti correnti in tilt nel vercellese, biellese, novarese. Alcuni uffici hanno chiuso per si… -